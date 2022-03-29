Украинская теннисистка отреагировала на бред госдумы рф о "соотечественниках"
Логичная реакция нормального человека.
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера комедийная организация под названием госдума рф выступила с очередной дикой инициативой - называть "соотечественниками" всех, кто разговаривает на русском языке.
На эту новость оперативно отреагировала звезда украинского тенниса Марта Костюк.
"Учим и переходит на родную украинскую, чтобы внезапно не стать соотечественником", - написал спортсменка в своем инстаграме.
А вы уже перешли на украинский?
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Не для пиара, а чтобы быть примером". Бойко - о своей волонтерской работе
- "Пусть строит свои планы, у нас они тоже есть". Кулеба отреагировал на записку путина "я их уничтожу"
- Джо Байден: Меня не волнует, что думает путин
- Что-то назревает. Войска московии начали военные учения на спорных Курильских островах
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
29.03.2022 в 12:10
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
загрузка...