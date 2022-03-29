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Украинская теннисистка отреагировала на бред госдумы рф о "соотечественниках"

Общие новости
(1 голосов)

Логичная реакция нормального человека.

Украинская теннисистка отреагировала на бред госдумы рф о "соотечественниках"

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера комедийная организация под названием госдума рф выступила с очередной дикой инициативой - называть "соотечественниками" всех, кто разговаривает на русском языке.

На эту новость оперативно отреагировала звезда украинского тенниса Марта Костюк.

"Учим и переходит на родную украинскую, чтобы внезапно не стать соотечественником", - написал спортсменка в своем инстаграме.

Украинская теннисистка отреагировала на бред госдумы рф о "соотечественниках" - изображение 1

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В статье: Марта Костюк война с Россией
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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
29.03.2022 в 12:10
Давно пора. Розмовляти однією мовою з ху...лом в наш час виглядає принаймні дивно.
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