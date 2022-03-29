Украинская теннисистка отреагировала на бред госдумы рф о "соотечественниках"

Вчера комедийная организация под названием госдума рф выступила с очередной дикой инициативой - называть "соотечественниками" всех, кто разговаривает на русском языке.

На эту новость оперативно отреагировала звезда украинского тенниса Марта Костюк.

"Учим и переходит на родную украинскую, чтобы внезапно не стать соотечественником", - написал спортсменка в своем инстаграме.

А вы уже перешли на украинский?