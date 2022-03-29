Глава Харьковской ОГА сообщил о сотрудничестве мэра Балаклеи с российскими оккупантами
Его ждет лишение свободы
Харьковские известия
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал предательстве от одного из глав территориальных общин.
"Предателей государства ждет многолетнее заключение. Глава Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами. О чем публично заявил жителям общества. Он изменил интересам страны, предал украинских защитников и односельчан. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает людей и разрушает наши города".
"Верховная Рада Украины усилила уголовную ответственность за государственную измену, главу Балаклейской общины ждет 15-летнее заключение до пожизненного лишения свободы. Такое наказание будет для каждого, кто сядет за стол переговоров с русскими оккупантами".
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