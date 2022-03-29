Глава Харьковской ОГА сообщил о сотрудничестве мэра Балаклеи с российскими оккупантами

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал предательстве от одного из глав территориальных общин.

"Предателей государства ждет многолетнее заключение. Глава Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами. О чем публично заявил жителям общества. Он изменил интересам страны, предал украинских защитников и односельчан. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает людей и разрушает наши города".