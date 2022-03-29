ВСУ забрали себе два российских танка, застрявших в болоте - ФОТО

Генеральный штаб ВСУ рассказал небольшую, но интересную историю о том, как Украинская Армия забрала себе два трофейных танка, не сделав ни одного выстрела.

"Брошенные российскими оккупантами танки откопали. Да, именно откопали. Ведь "профессиональные" российские танкисты умудрились "посадить" их в грунт чуть ли не по башню. "Горячие" головы из местных хотели их сжечь, чтобы враг не отбил. Но профессиональные военные не дали. "Подсохнет – будут наши. А полезут забирать – сожжем вместе с танками", - сказали. Подсохли, откопали, поставили в строй. Теперь будут бить бывших российских хозяев. Доверяйте Вооруженным Силам Украины. Итого победим!", - говорится в сообщении Генштаба.

Заметим, что, по последним данным, россия потеряла в войне с Украиной 597 танков. Интересно, что, по информации СМИ, сейчас на вооружении в ВСУ больше танков, чем в начале войны, ведь украинским воинам удалось захватить не менее 117 российских.