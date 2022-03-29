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Кулеба призвал страны к введению уголовной ответственности за использование символа "Z"

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Кулеба призвал страны к введению уголовной ответственности за использование символа "Z"

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает другие страны ввести уголовную ответственность за использование символа Z, которым рашисты украсили свою военную технику.

"Я призываю все государства ввести уголовную ответственность за использование символа «Z» как способ публично поддерживать агрессивную войну россии против Украины.

«Z» означает военные преступления россии, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена" - сказал он.

Отметим, что намерение принять законы, которые прировняют рашистский Z к нацистской и коммунистической символике, уже задекларировали Литва, Чехия и Эстония.

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В статье: война с Россией
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