Кулеба призвал страны к введению уголовной ответственности за использование символа "Z"
Испоганили букву
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает другие страны ввести уголовную ответственность за использование символа Z, которым рашисты украсили свою военную технику.
"Я призываю все государства ввести уголовную ответственность за использование символа «Z» как способ публично поддерживать агрессивную войну россии против Украины.
«Z» означает военные преступления россии, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена" - сказал он.
Отметим, что намерение принять законы, которые прировняют рашистский Z к нацистской и коммунистической символике, уже задекларировали Литва, Чехия и Эстония.
Популярное сейчас
- Уникальная ситуация. Генерал-майор СБУ раскрыл детали уничтожения десантного корабля Саратов
- Новые спонсоры, ненужный Салах, возвращение Месси: президент Барселоны дал большое интервью
- Урожай – дай Бог. Воздушные силы ВСУ сообщили о количестве пораженных за сутки воздушных целей
- Волынь в огне: в Луцке и Сарнах прогремели взрывы (обновлено)
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
Новости по теме
- 01:26 Украинские Урожай – дай Бог. Воздушные силы ВСУ сообщили о количестве пораженных за сутки воздушных целей
- 01:13 Украинские Генштаб ВСУ: Украинские защитники держат круговую оборону Мариуполя
- 01:04 Украинские Источник: русские солдаты в Беларуси пристают к девушкам, скупают водку и ищут проституток