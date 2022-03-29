Из-под завалов николаевской ОДА извлекли тела семи человек
Очередное преступление фашистов.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня утром стало известно о попадании ракеты в здание николаевской ОДА.
Об этом сообщил глава региона Виталий Ким, который остался невредим.
Однако, без жертв не обошлось.
Из-под завалов здания спассателям удалось извлечь тела семи человек.
Еще более двадцати человек получили ранения.
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