Из-под завалов николаевской ОДА извлекли тела семи человек

Сегодня утром стало известно о попадании ракеты в здание николаевской ОДА.

Об этом сообщил глава региона Виталий Ким, который остался невредим.

Однако, без жертв не обошлось.

Из-под завалов здания спассателям удалось извлечь тела семи человек.

Еще более двадцати человек получили ранения.