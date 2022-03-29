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Из-под завалов николаевской ОДА извлекли тела семи человек

Общие новости
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Очередное преступление фашистов.

Из-под завалов николаевской ОДА извлекли тела семи человек

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня утром стало известно о попадании ракеты в здание николаевской ОДА.

Об этом сообщил глава региона Виталий Ким, который остался невредим.

Однако, без жертв не обошлось.

Из-под завалов здания спассателям удалось извлечь тела семи человек.

Еще более двадцати человек получили ранения.

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В статье: война с Россией
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