Премьер-министр Украины оценил падение ВВП из-за войны с россией
Не очень хорошие цифры
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Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в результате полномасштабной российской военной агрессии в настоящее время оценивается в 35% и более, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Мы видим, что сейчас, когда происходят военные действия плюс не прошел первый шок с начала войны, по нашим оценкам, – это колебания 35% и немного выше".
Боевые действия ведутся в 10 областях, где расположены предприятия, которые составляли примерно 50% ВВП страны.
"Дальше все будет зависеть от того, как экономика и бизнес оправятся, это зависит от экспортных отраслей, где мы сейчас перестраиваемся с морских поставок на железнодорожные через Восточную Европу. Все эти вещи также будут влиять на ВВП".
Потери Украины от полномасштабной войны с россией превышают один триллион долларов(разрушение мостов, дорог, жилья, зданий). Эта сумма включает уже существующие потери по инфраструктуре и экономике, а также предстоящие потери в последующие годы.
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