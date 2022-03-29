УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-министр Украины оценил падение ВВП из-за войны с россией
В тренде

Премьер-министр Украины оценил падение ВВП из-за войны с россией

Общие новости
(1 голосов)

Не очень хорошие цифры

Премьер-министр Украины оценил падение ВВП из-за войны с россией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в результате полномасштабной российской военной агрессии в настоящее время оценивается в 35% и более, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы видим, что сейчас, когда происходят военные действия плюс не прошел первый шок с начала войны, по нашим оценкам, – это колебания 35% и немного выше".

Боевые действия ведутся в 10 областях, где расположены предприятия, которые составляли примерно 50% ВВП страны.

"Дальше все будет зависеть от того, как экономика и бизнес оправятся, это зависит от экспортных отраслей, где мы сейчас перестраиваемся с морских поставок на железнодорожные через Восточную Европу. Все эти вещи также будут влиять на ВВП".

Потери Украины от полномасштабной войны с россией превышают один триллион долларов(разрушение мостов, дорог, жилья, зданий). Эта сумма включает уже существующие потери по инфраструктуре и экономике, а также предстоящие потери в последующие годы.

Читайте такжеCNN: Пентагон ускорит производство ракет Stinger и Javelin

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ru.interfax.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...