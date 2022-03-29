Генштаб ВСУ: Россияне выводят отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что российская армия выводит отдельные подразделения с территории Киевской и Черниговской областей. При этом сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В Генштабе указывают, что у россиян существует проблема усиления и проведения ротации существующей группировки. В частности, в тихоокеанском флоте подразделения комплектования по причине отказа личного состава участвовать в так называемой "специальной операции" не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу.

Что касается боевых действий, то наиболее активно враг действует на Слобожанском и Донецком направлении.

На Слобожанском оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвинково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое. Враг нарастил группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии.

На Донецком направлении противник нарастил огневое влияние и активизировал штурмовые действия по большинству направлений. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Успехов у врага нет, констатирует Генштаб ВСУ.