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Генштаб ВСУ: Россияне выводят отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей

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Генштаб ВСУ: Россияне выводят отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что российская армия выводит отдельные подразделения с территории Киевской и Черниговской областей. При этом сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В Генштабе указывают, что у россиян существует проблема усиления и проведения ротации существующей группировки. В частности, в тихоокеанском флоте подразделения комплектования по причине отказа личного состава участвовать в так называемой "специальной операции" не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу.

Что касается боевых действий, то наиболее активно враг действует на Слобожанском и Донецком направлении.

На Слобожанском оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвинково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое. Враг нарастил группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии.

На Донецком направлении противник нарастил огневое влияние и активизировал штурмовые действия по большинству направлений. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Успехов у врага нет, констатирует Генштаб ВСУ.

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В статье: война с Россией
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