Генштаб ВСУ: Россияне выводят отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей
Кому-то повезло покинуть украинский ад
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что российская армия выводит отдельные подразделения с территории Киевской и Черниговской областей. При этом сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.
В Генштабе указывают, что у россиян существует проблема усиления и проведения ротации существующей группировки. В частности, в тихоокеанском флоте подразделения комплектования по причине отказа личного состава участвовать в так называемой "специальной операции" не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу.
Что касается боевых действий, то наиболее активно враг действует на Слобожанском и Донецком направлении.
На Слобожанском оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвинково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое. Враг нарастил группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии.
На Донецком направлении противник нарастил огневое влияние и активизировал штурмовые действия по большинству направлений. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Успехов у врага нет, констатирует Генштаб ВСУ.
Популярное сейчас
- "Не для пиара, а чтобы быть примером". Бойко - о своей волонтерской работе
- "Пусть строит свои планы, у нас они тоже есть". Кулеба отреагировал на записку путина "я их уничтожу"
- Приглашение от Металлиста, идея Луческу, спарринг Динамо U-19. Главные новости за 28 марта
- Украинские военные показали, как освобождали Ольховку в Харьковской области
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
Новости по теме
- 01:26 Украинские Урожай – дай Бог. Воздушные силы ВСУ сообщили о количестве пораженных за сутки воздушных целей
- 01:13 Украинские Генштаб ВСУ: Украинские защитники держат круговую оборону Мариуполя
- 01:04 Украинские Источник: русские солдаты в Беларуси пристают к девушкам, скупают водку и ищут проституток