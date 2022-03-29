Известны итоги переговоров представителей рф и Украины в Турции

Переговоры Украины и эрефии в Турции продолжались всего три часа.

По завершению переговорного процесса, итоги подвел Давид Арахамия.

"Наша первая победа перемещения переговоров из Беларуси в Турцию. Мы видим Турцию как одну из гарантий безопасности для Украины.

Мы знаем, что система безопасности мира дала трещину. Мы работали над форматом, но мы ничего не подписываем, о новой системе гарантий безопасности для Украины. Это новый международный договор, ратифицирующий. Мы обучены Будапештским меморандумом.

Страны гарантии по аналогу 5 статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации. Страны гаранты будут обязаны оказать помощь.

Среди гарантов наблюдаются страны Совбеза ООН, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль.

У нас неурегулированные вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС", - заявил представитель Украины.