Минобороны рф объявило о снижении активности на киевском и черниговском направлениях

Замминистра обороны рф Александр Фомин объявил о том, что россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях

«С учетом обсужденных сегодня принципов минобороны России в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели – согласования и подписания вышеуказанного договора – принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей работы. Более подробно генеральный штаб вооруженных сил России сообщит по возвращении нашей делегации в Москву», - заявил Фомин.

Отметим, что в момент нападения россия объявила о планах захватить ключевые украинские города, в том числе Киев, в течение нескольких дней. Однако ВСУ сорвали планы агрессора – россиянам так и не удалось пройти города-спутники столицы – Бучу, Ирпень и Гостомель, они потерпели поражения на других направлениях. В последней сводке Генштаб ВСУ зафиксировал вывод некоторых подразделений с территории Киевской и Черниговской областей.

Добавим, что сегодня прошли переговоры между украинской и рашистской делегациями в Стамбуле. Как заявил Давид Арахамия, неурегулированными остаются вопросы ОРДЛО и Крыма. Украина, как неоднократно заявлял Президент Зеленский, согласна объявить о нейтральном статусе при условии гарантий безопасности от других стран.