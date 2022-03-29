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Минобороны рф объявило о снижении активности на киевском и черниговском направлениях

Общие новости
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Как дипломатично назвать свое бегство

Минобороны рф объявило о снижении активности на киевском и черниговском направлениях

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Замминистра обороны рф Александр Фомин объявил о том, что россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях

«С учетом обсужденных сегодня принципов минобороны России в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели – согласования и подписания вышеуказанного договора – принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей работы. Более подробно генеральный штаб вооруженных сил России сообщит по возвращении нашей делегации в Москву», - заявил Фомин.

Отметим, что в момент нападения россия объявила о планах захватить ключевые украинские города, в том числе Киев, в течение нескольких дней. Однако ВСУ сорвали планы агрессора – россиянам так и не удалось пройти города-спутники столицы – Бучу, Ирпень и Гостомель, они потерпели поражения на других направлениях. В последней сводке Генштаб ВСУ зафиксировал вывод некоторых подразделений с территории Киевской и Черниговской областей.

Добавим, что сегодня прошли переговоры между украинской и рашистской делегациями в Стамбуле. Как заявил Давид Арахамия, неурегулированными остаются вопросы ОРДЛО и Крыма. Украина, как неоднократно заявлял Президент Зеленский, согласна объявить о нейтральном статусе при условии гарантий безопасности от других стран.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
29.03.2022 в 15:35
Хіба можна цій брехливій сволоті вірити? З ранки гатили так, що весь Київ чув! Хоч можливі варіанти... Через місяць агресії на всі напрямки у рашистів сил вже не вистачає.
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Зритель (Харьков)
29.03.2022 в 15:30
Теперь все силы - на Харьков?
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Extrim4ik (Extreme)
29.03.2022 в 15:45
Или на города Донецкой и Луганской областей, которые под контролем Украины... В Луганской области - там точно бои идут жестокие...
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