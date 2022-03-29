Украина предлагает россии обсуждать вопрос Крыма в течение 15 лет

Украинская делегация предлагает россии зафиксировать в отдельном пункте договора, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, участвующий в переговорах с россией, на брифинге 29 марта в Турции.

"Что касается таких вопросов, как, например, Крым, то это тоже отдельный пункт договора. Мы предлагаем зафиксировать предложение Украины и россии в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя в отдельности".

Подоляк также добавил, что отдельным пунктом Украина предлагает российской стороне, что Украина и россия в течение этого времени, пока будут продолжаться переговоры, не будут использовать военные или вооруженные силы для того, чтобы решить вопрос Крыма.

В то же время другой участник переговоров от Украины Давид Арахамия подчеркнул: "Позиция Украины не меняется: мы признаем международные границы Украины – только те границы, которые были по состоянию на 1991 год. Нет здесь никаких компромиссов, красных линий... Мы только такую формулировку подписываем. У России, конечно, может быть своя версия этих событий, поскольку они уже признали, что Крым – российский, это их право делать такие заявления и такие позиции фиксировать, но украинская позиция четкая и постоянная, и это точно не подлежит вообще обсуждению".

Напомним, что Крым был оккупирован россией в 2014 году после побега президента Виктора Януковича, спровоцировавшего кровавое окончание Революции Достоинства.