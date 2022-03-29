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Рашистская сторона озвучила предложения Украины. Киев не будет возвращать Крым и ОРДЛО военным путём

Общие новости
(4 голосов)

На россии заявили, что у них своё понимание территорий ОРДЛО

Рашистская сторона озвучила предложения Украины. Киев не будет возвращать Крым и ОРДЛО военным путём

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил предложения украинской стороны на переговорах. Украина провозглашается нейтральным и внеблоковым государством и не будет военным путём возвращать Крым и ОРДЛО, а вопрос по спорным территориям решаются путём двусторонних переговоров.

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"Украина провозглашается постоянно нейтральным внеблоковым безъядерным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса. Дальше дается перечень стран-гарантов, гарантирующих безопастность Украины.

Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма, Севастополя. То есть Украина отказывается от попыток вернуть Крым и Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров, дипломатических и так далее. Это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход. Также не распространяется на ту часть Украины, которую она называет ОРДЛО. Что такое "отдельные районы" формулирует Украина отдельно и какова их площадь. Россия формулирует так, как она это понимает.

Украина отказывается от вступления в военные союзы, размещения иностранных военных баз и контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия стран-гарантов, включая рф.

Со своей стороны, рф не возражает против вступления Украины в ЕС.

Далее довольно подробно прописывается статусы, что должны делать государства-гаранты, так как Украина становится нейтральным внеблоковым государством. Прописывается порядок вступления в действие договора, порядок его временного применения, порядок изменения законодательства и правовых документов Украины в соответствии с её конституцией.

Ещё раз подчёркивается, что спорные вопросы между россией и Украиной по Крыму и Севастополю решаются только путём двусторонних переговоров.

Также Украина просит, чтобы окончательное решение было оформлено на встрече глав государств. Мы делаем шаг навстречу и говорим о возможности проведения встречи глав государств в рамках встречи министров иностранных дел при парафировании договора. Надо для этого сделать сам договор. Понять, о чём мы договорились, после этого главы МИД его парафируют, а главы государств, встречаясь на четверых, таким образом могут урегулировать какие-то оставшиеся вопросы.

Это ни в коем случае не положение договора. Это предложение украинской стороны, которое мы считаем конструктивным шагом к поиску компромисса, которые будут россией рассмотрены и будут дан соответствующий ответ", - сказал Мединский.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2022 в 18:33
Як на мене, то ці переговори ближче до нашої капітуляції ніж до перемоги.
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+2
0
avatar
Drovko (Lviv)
29.03.2022 в 17:26
Немає ніяких спірних територій, що за абсурд? Крим і весь Донбас це територія України згідно міжнародного права. Україна сама має вирішувати свою зовнішню політику, тобто з ким дружити, а з ким ні, куди вступати, а куди ні. З чого РФ взяла, що може вказувати? Якщо наша влада на це піде, це буде зрада національних інтересів...бомблять наші міста вбивають наших людей і вважають, що можуть ще якісь умови ставити? Байден назвав Пу*ла міжнародним злочинцем, то з ким там домовлятися? З тими, хто прийшов тебе вбивати і нищити ніяких домовленостей бути не може...хай йдуть вслід за своїм кораблем.
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+5
-1
aleks68
29.03.2022 в 17:31
всё правильно
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+2
-1
хутин пуйло 88 (Десь)
29.03.2022 в 17:37
Так це наша пропозуція,це зелене хуyйло саме запропонувало
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0
-2
Footballers (Умань)
29.03.2022 в 17:11
Проведем спеціальну антирашистську операцію можна підписувати)
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0
-1
aleks68
29.03.2022 в 17:29
что ты собрался подписывать?полечи свою голову.после всего что произошло.нужно быть идиотом чтобы верить ......из россии
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2022 в 17:00
Российская делегация идёт вслед за российским кораблём.
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+4
0
aleks68
29.03.2022 в 17:47
пусть туда же пойдут и наши идиоты при власти которые согласны на данные условия
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+2
-2

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