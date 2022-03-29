Рашистская сторона озвучила предложения Украины. Киев не будет возвращать Крым и ОРДЛО военным путём

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил предложения украинской стороны на переговорах. Украина провозглашается нейтральным и внеблоковым государством и не будет военным путём возвращать Крым и ОРДЛО, а вопрос по спорным территориям решаются путём двусторонних переговоров.

Читайте также Минобороны рф объявило о снижении активности на киевском и черниговском направлениях

"Украина провозглашается постоянно нейтральным внеблоковым безъядерным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса. Дальше дается перечень стран-гарантов, гарантирующих безопастность Украины.

Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма, Севастополя. То есть Украина отказывается от попыток вернуть Крым и Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров, дипломатических и так далее. Это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход. Также не распространяется на ту часть Украины, которую она называет ОРДЛО. Что такое "отдельные районы" формулирует Украина отдельно и какова их площадь. Россия формулирует так, как она это понимает.

Украина отказывается от вступления в военные союзы, размещения иностранных военных баз и контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия стран-гарантов, включая рф.

Со своей стороны, рф не возражает против вступления Украины в ЕС.

Далее довольно подробно прописывается статусы, что должны делать государства-гаранты, так как Украина становится нейтральным внеблоковым государством. Прописывается порядок вступления в действие договора, порядок его временного применения, порядок изменения законодательства и правовых документов Украины в соответствии с её конституцией.

Ещё раз подчёркивается, что спорные вопросы между россией и Украиной по Крыму и Севастополю решаются только путём двусторонних переговоров.

Также Украина просит, чтобы окончательное решение было оформлено на встрече глав государств. Мы делаем шаг навстречу и говорим о возможности проведения встречи глав государств в рамках встречи министров иностранных дел при парафировании договора. Надо для этого сделать сам договор. Понять, о чём мы договорились, после этого главы МИД его парафируют, а главы государств, встречаясь на четверых, таким образом могут урегулировать какие-то оставшиеся вопросы.

Это ни в коем случае не положение договора. Это предложение украинской стороны, которое мы считаем конструктивным шагом к поиску компромисса, которые будут россией рассмотрены и будут дан соответствующий ответ", - сказал Мединский.