На россии обвиняют фанатов Металлиста в издевательстве над военными страны-террориста
Нас ранее о подобных провокациях предупреждали
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российское пропагандонское издание "московский комсомолец" сообщает, что российский спецназ захватил граждан Украины, которые издевались над российскими военными.
По словам замглавы комитета Госдупы российской федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимира Шаманова, речь идёт о фанатах группировки харьковского футбольного клуба "Металлист".
По словам Шаманова, захвачены двое "преступников" Сергей Величко и Константин Немичев: "Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде", - уверенно заявляет Шаманов. К слову, оба, по информации Шаманова, конечно же, входят в состав батальона "Азов".
Напомним, что вчера хакеры Anonymous взломали сайт Министерства обороны российской педерации и поделились приказом генерала армии рф
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