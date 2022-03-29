На россии обвиняют фанатов Металлиста в издевательстве над военными страны-террориста

Российское пропагандонское издание "московский комсомолец" сообщает, что российский спецназ захватил граждан Украины, которые издевались над российскими военными.

По словам замглавы комитета Госдупы российской федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимира Шаманова, речь идёт о фанатах группировки харьковского футбольного клуба "Металлист".

По словам Шаманова, захвачены двое "преступников" Сергей Величко и Константин Немичев: "Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде", - уверенно заявляет Шаманов. К слову, оба, по информации Шаманова, конечно же, входят в состав батальона "Азов".