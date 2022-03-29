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На россии обвиняют фанатов Металлиста в издевательстве над военными страны-террориста

Общие новости
(1 голосов)

Нас ранее о подобных провокациях предупреждали

На россии обвиняют фанатов Металлиста в издевательстве над военными страны-террориста

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Российское пропагандонское издание "московский комсомолец" сообщает, что российский спецназ захватил граждан Украины, которые издевались над российскими военными.

По словам замглавы комитета Госдупы российской федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимира Шаманова, речь идёт о фанатах группировки харьковского футбольного клуба "Металлист".

По словам Шаманова, захвачены двое "преступников" Сергей Величко и Константин Немичев: "Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде", - уверенно заявляет Шаманов. К слову, оба, по информации Шаманова, конечно же, входят в состав батальона "Азов".

Напомним, что вчера хакеры Anonymous взломали сайт Министерства обороны российской педерации и поделились приказом генерала армии рф сделать серию фейковых видео о ВСУ.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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aleks68
29.03.2022 в 17:25
святоши из помойки паРАШИ
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+1
0
Черноморчик (Одесса )
29.03.2022 в 17:12
Вот такое чувство у меня , что гаденыш мстит харьковчанам за песнь фанатов . Явно задело казла песенка .
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+4
0
янковский ян (Запорожье)
29.03.2022 в 18:10
Согласен. Гитлер знает кто первый начал петь этот хит.
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+1
0

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