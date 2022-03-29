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Прекращение огня не станет поводом для снятия санкций - Великобритания

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На бункерного санкции должны быть усилены

Прекращение огня не станет поводом для снятия санкций - Великобритания

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что прекращение огня недостаточно, чтобы с россии были сняты санкции.

"Премьер-министр заявил, что прекращение огня не будет причиной снятия санкций Великобритании против россии. Давление на президента рф владимира путина должно быть усилено как путём дальнейших экономических мероприятий, так и предоставления военной помощи, чтобы россия полностью изменила курс", - цитирует представитель Джонсона слова премьера на встрече Бориса с министрами Великобритании.

Напомним, что сегодня в Турции состоялся очередной раунд переговоров между Украиной и страной-террористом. Итогом встречи стал значительный отвод российских войск из Киевского и Черниговского направления. Обсуждался также вопрос внеблокового статуса Украины и её вступление в ЕС, с чем рф также согласились.

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В статье: война с Россией
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