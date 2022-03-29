Прекращение огня не станет поводом для снятия санкций - Великобритания
На бункерного санкции должны быть усилены
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что прекращение огня недостаточно, чтобы с россии были сняты санкции.
"Премьер-министр заявил, что прекращение огня не будет причиной снятия санкций Великобритании против россии. Давление на президента рф владимира путина должно быть усилено как путём дальнейших экономических мероприятий, так и предоставления военной помощи, чтобы россия полностью изменила курс", - цитирует представитель Джонсона слова премьера на встрече Бориса с министрами Великобритании.
Напомним, что сегодня в Турции
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