Прекращение огня не станет поводом для снятия санкций - Великобритания

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что прекращение огня недостаточно, чтобы с россии были сняты санкции.

"Премьер-министр заявил, что прекращение огня не будет причиной снятия санкций Великобритании против россии. Давление на президента рф владимира путина должно быть усилено как путём дальнейших экономических мероприятий, так и предоставления военной помощи, чтобы россия полностью изменила курс", - цитирует представитель Джонсона слова премьера на встрече Бориса с министрами Великобритании.