США: Мы не видим, чтобы кремль подкреплял действия словами

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал не доверять словам, а сосредоточиться на действиях страны-террориста. Поэтому отвод войск рф подальше от Киева может стать только отвлечением внимания.

"Не вижу признаков того, что переговоры между Украиной и рф эффективно продвигаются, потому что мы не видим, чтобы кремль подкреплял действия словами. Есть то, что говорит россия, а есть то, что она делает. Мы сосредоточены на последнем.

Уменьшение боевых действий вокруг Киева может быть средством, чтобы отвлечь внимание и обмануть людей, заставив думать, что россия не сделает того, чего хочет. Если они каким-то образом верят, что попытка захватить "только" восточную и южную часть Украины увенчается у них успехом, то кремль в очередной раз обманывает себя. России нужно немедленно прекратить агрессию, отвести силы и, конечно же, начать переговоры", - сказал Блинкен.