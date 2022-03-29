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США: Мы не видим, чтобы кремль подкреплял действия словами

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Рф в очередной раз обманывает себя, полагая, что у неё получится захватить юг и восток Украины

США: Мы не видим, чтобы кремль подкреплял действия словами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал не доверять словам, а сосредоточиться на действиях страны-террориста. Поэтому отвод войск рф подальше от Киева может стать только отвлечением внимания.

"Не вижу признаков того, что переговоры между Украиной и рф эффективно продвигаются, потому что мы не видим, чтобы кремль подкреплял действия словами. Есть то, что говорит россия, а есть то, что она делает. Мы сосредоточены на последнем.

Уменьшение боевых действий вокруг Киева может быть средством, чтобы отвлечь внимание и обмануть людей, заставив думать, что россия не сделает того, чего хочет. Если они каким-то образом верят, что попытка захватить "только" восточную и южную часть Украины увенчается у них успехом, то кремль в очередной раз обманывает себя. России нужно немедленно прекратить агрессию, отвести силы и, конечно же, начать переговоры", - сказал Блинкен.

Напомним, что сегодня в Турции состоялся очередной раунд переговоров между Украиной и страной-террористом. Итогом встречи стал значительный отвод российских войск из Киевского и Черниговского направления. Обсуждался также вопрос внеблокового статуса Украины и её вступление в ЕС, с чем рф также согласились.

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В статье: война с Россией Энтони Блинкен
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