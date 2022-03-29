США: Мы не видим, чтобы кремль подкреплял действия словами
Рф в очередной раз обманывает себя, полагая, что у неё получится захватить юг и восток Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал не доверять словам, а сосредоточиться на действиях страны-террориста. Поэтому отвод войск рф подальше от Киева может стать только отвлечением внимания.
"Не вижу признаков того, что переговоры между Украиной и рф эффективно продвигаются, потому что мы не видим, чтобы кремль подкреплял действия словами. Есть то, что говорит россия, а есть то, что она делает. Мы сосредоточены на последнем.
Уменьшение боевых действий вокруг Киева может быть средством, чтобы отвлечь внимание и обмануть людей, заставив думать, что россия не сделает того, чего хочет. Если они каким-то образом верят, что попытка захватить "только" восточную и южную часть Украины увенчается у них успехом, то кремль в очередной раз обманывает себя. России нужно немедленно прекратить агрессию, отвести силы и, конечно же, начать переговоры", - сказал Блинкен.
Напомним, что сегодня в Турции
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