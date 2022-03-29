Автор легендарной фразы о русском военном корабле вернулся на родину

Украинский пограничник Роман Грибов, который находился на острове Змеиный в начале полномасштабной войны в Украине, вернулся из плена и сегодня уже был на малой родине в Черкасской области. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец на своей странице в телеграме.

Напомним, что Грибов известен многим фразой "Русский военный корабль, иди нах*й", когда фашистские войска предложили защитникам Змеиного сдаться.

"Имел честь приветствовать на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкащанин вместе с собратьями продемонстрировали всему миру твердость и прочность украинского духа, нашу несокрушимость. От всей общины вручил Роману отличие "За заслуги перед Черкащиной". С такими защитниками мы обязательно победим!", - сообщил Табурец.