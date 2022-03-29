Европейские страны начали массово высылать российских дипломатов из-за шпионажа
43 российских дипломатических чиновника идут за русским военным кораблём
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Чехия высылают российских дипломатов из своих стран, сообщает CNN.
Министерство иностранных дел Нидерландов обвинило 17 российских дипломатов в шпионаже. Эту информацию властям сообщила нидерландская разведка.
Бельгия заявила, что отправляет за русским военным кораблём 21 российского дипломата. По словам бельгийских властей, все они причастны к шпионажу и к влиянию на деятельность.
Ирландия высылает на родину четырёх российских дипломатических чиновников. Сотрудников страны-агрессора обвиняют, что их деятельность не отвечает международным стандартам дипломатического поведения.
Одного члена российской делегации объявили персоной нон-грата в Чехии. Власти страны утверждают, что таким образом они уменьшают присутствие российской разведки в ЕС.
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