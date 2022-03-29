Враг нанес удар по аэродрому на Хмельниччине

Фашистские войска российской педерации нанесли авиаудар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил мэр Николай Мельничук.

"Сегодня, 29 марта, российский агрессор еще раз нанес удар по аэродрому в Староконстантинове. Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимых убытков.

К счастью, ВСУ и, очевидно - Бог, берегут нас, потому обошлось без человеческих жертв. Но враг полностью уничтожил все имеющиеся у нас запасы топливно-смазочных материалов, которые мы с большими потугами собрали в качестве стратегического запаса", - сообщил Мельничук.