УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Враг нанес удар по аэродрому на Хмельниччине
В тренде

Враг нанес удар по аэродрому на Хмельниччине

Общие новости
(1 голосов)

Опять били по запасам топливно-смазочных материалов

Враг нанес удар по аэродрому на Хмельниччине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Фашистские войска российской педерации нанесли авиаудар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил мэр Николай Мельничук.

"Сегодня, 29 марта, российский агрессор еще раз нанес удар по аэродрому в Староконстантинове. Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимых убытков.

К счастью, ВСУ и, очевидно - Бог, берегут нас, потому обошлось без человеческих жертв. Но враг полностью уничтожил все имеющиеся у нас запасы топливно-смазочных материалов, которые мы с большими потугами собрали в качестве стратегического запаса", - сообщил Мельничук.

Ранее мы сообщали, что сегодня утром враг атаковал здание Николаевской областной военной администрации.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...