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Враг отводит отдельные подразделения с севера и перегруппировывется в зоне ООС - Генштаб

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(1 голосов)

Рашисты продолжают блокировать Бровары, Харьков и Чернигов

Враг отводит отдельные подразделения с севера и перегруппировывется в зоне ООС - Генштаб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтверждает информацию об отводе подразделений врага с территории Киевской и Черниговской областей, а также района города Сумы, но отмечает, что это происходит лишь частично. Также рашисты сейчас сосредотачивают основные усилия на Слобожанском и Донецком направлениях.

"Противник продолжает блокировать Чернигов, наносить огневые поражения по гражданским и военным объектам. В направлении на Бровары пытается удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшее продвижение наших войск.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, совершил отвод отдельных подразделений 1 и танковой армии из района города Сумы за пределы территории Украины, продолжил осуществлять перегруппировку войск с целью опрокидывания на другие направления. Усилил наступательные способности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й общевойсковой армии западного военного округа в направлении Славянск.

На Южнобугском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнении запасов. Пытается подготовить подразделения к восстановлению наступательных действий.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнение задач по отслеживанию обстановки, ведения разведки и изоляции района ведения боевых действий", - говорится в заявлении Гештаба.

Напомним, что сегодня министерство обороны ерефии сообщало о снижении активности на Киевском и Черниговском направлениях.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
29.03.2022 в 19:59
П.и.д.о.р.а.с.ы
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aleks68
29.03.2022 в 20:42
абсолютно верно
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