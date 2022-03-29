Враг отводит отдельные подразделения с севера и перегруппировывется в зоне ООС - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтверждает информацию об отводе подразделений врага с территории Киевской и Черниговской областей, а также района города Сумы, но отмечает, что это происходит лишь частично. Также рашисты сейчас сосредотачивают основные усилия на Слобожанском и Донецком направлениях.

"Противник продолжает блокировать Чернигов, наносить огневые поражения по гражданским и военным объектам. В направлении на Бровары пытается удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшее продвижение наших войск.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, совершил отвод отдельных подразделений 1 и танковой армии из района города Сумы за пределы территории Украины, продолжил осуществлять перегруппировку войск с целью опрокидывания на другие направления. Усилил наступательные способности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й общевойсковой армии западного военного округа в направлении Славянск.

На Южнобугском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнении запасов. Пытается подготовить подразделения к восстановлению наступательных действий.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнение задач по отслеживанию обстановки, ведения разведки и изоляции района ведения боевых действий", - говорится в заявлении Гештаба.