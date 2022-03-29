Представитель рф: россия сделала два огромных шага к миру. Мы не хотим подвергать Киев риску
"Будет ли договор мирным? Наша задача - договориться"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский после встречи в Стамбуле дал отдельный комментарий пропагандонскому российскому изданию RT. В нём он отметил, что бегство российских войск по северному направлению связано с "большим шагом с нашей стороны", но не смог толком ответить на вопрос, приведёт ли заключение договора к миру.
"Мы получили от Украины письменные предложения, которые касаются [...] некоторых их подходов, как они считают компромиссные, в отношениях того, на какую часть территории, которую Украина считает своей (мы так не считаем), распространяется международные гарантии.
Это, по сути, первое конкретно сформулированное письменное предложение Украины к компромиссу. Поэтому, увидев такой шаг, мы со своей стороны сформулировали два больших ответных шага. Подчеркну: больших ответных шага. Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях: Киевском и Черниговском. Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях. Мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым надо принимать решения. Поэтому не хотим подвергать этот город дополнительному риску.
Второй большой шаг с нашей стороны связан с возможностью проведения встречи на высшем уровне в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора.Однако для того, чтобы его подготовить на взаимоприемлемых условиях, необходимо пройти ещё большой путь. Те предложения, которые нам Украина направила, мы готовы рассмотреть, дадим наши встречные предложения. Они у Украины были с самого начала. Но теперь мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу.
Россия сделала два огромных шага к миру. Ждём от Украины встречного движения и рассматриваем их первые письменные предложения как тоже шаг нам навстречу. Это тоже вне всякого сомнения позитивный факт. Надо теперь эту динамику двигать дальше.
Будет ли договор мирным? [после длительной паузы] Договор - это когда договариваются. Наша задача - договориться", - сказал Мединский.
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