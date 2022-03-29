УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Представитель рф: россия сделала два огромных шага к миру. Мы не хотим подвергать Киев риску
В тренде

Представитель рф: россия сделала два огромных шага к миру. Мы не хотим подвергать Киев риску

Общие новости
(2 голосов)

"Будет ли договор мирным? Наша задача - договориться"

Представитель рф: россия сделала два огромных шага к миру. Мы не хотим подвергать Киев риску

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский после встречи в Стамбуле дал отдельный комментарий пропагандонскому российскому изданию RT. В нём он отметил, что бегство российских войск по северному направлению связано с "большим шагом с нашей стороны", но не смог толком ответить на вопрос, приведёт ли заключение договора к миру.

Читайте такжеРашистская сторона озвучила предложения Украины. Киев не будет возвращать Крым и ОРДЛО военным путём

"Мы получили от Украины письменные предложения, которые касаются [...] некоторых их подходов, как они считают компромиссные, в отношениях того, на какую часть территории, которую Украина считает своей (мы так не считаем), распространяется международные гарантии.

Это, по сути, первое конкретно сформулированное письменное предложение Украины к компромиссу. Поэтому, увидев такой шаг, мы со своей стороны сформулировали два больших ответных шага. Подчеркну: больших ответных шага. Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях: Киевском и Черниговском. Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях. Мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым надо принимать решения. Поэтому не хотим подвергать этот город дополнительному риску.

Второй большой шаг с нашей стороны связан с возможностью проведения встречи на высшем уровне в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора.Однако для того, чтобы его подготовить на взаимоприемлемых условиях, необходимо пройти ещё большой путь. Те предложения, которые нам Украина направила, мы готовы рассмотреть, дадим наши встречные предложения. Они у Украины были с самого начала. Но теперь мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу.

Россия сделала два огромных шага к миру. Ждём от Украины встречного движения и рассматриваем их первые письменные предложения как тоже шаг нам навстречу. Это тоже вне всякого сомнения позитивный факт. Надо теперь эту динамику двигать дальше.

Будет ли договор мирным? [после длительной паузы] Договор - это когда договариваются. Наша задача - договориться", - сказал Мединский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2022 в 21:03
Это у них такие шаги к миру? Желаю такого мира всей россии.
Ответить
+1
-1
avatar
Extrim4ik (Extreme)
29.03.2022 в 21:16
Ой, +++... То случайно - нажал...
Ответить
0
0
aleks68
29.03.2022 в 20:44
"представитель рф"?шестёрка от плешивого.он никто и все его заявления ничего не стоят
Ответить
+2
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
29.03.2022 в 20:43
п.и.д.о.р.а.с.ы... Донецк, Горловка, Луганск и все остальные города, которые под вымышленными ДНР, ЛНР - никогда не были и не будут вашей территорией, РФ... Путинские убийцы - Мечтайте, фантазируйте дальше... Мрази...
Ответить
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
29.03.2022 в 20:57
Война до последнего?
Ответить
0
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
29.03.2022 в 21:15
Я не гребу, до последнего, или до первого они будут воевать... Я не политик, не военный, и уж тем более ни какой-то предсказатель...Но украинские территории часть Донецкой, Луганской области, преступно РФ присвоила себе... Также само то, что творит президент РФ на территории Украины в целом СЕЙЧАС - сплошные уголовные преступления... Жизни спокойной не будет и в РФ, если их президент (РФ) будет дальше страдать маразмом...За 8 лет в городах, на данный момент ДНР ЛНР, нехрена не сделано, абсолютно... Много всего позакрывалось... Путину похоже для понтов понадобились чужие територии на старости лет... Да и ещё зазомбировал своих граждан, что они теперь верят во всякую чушь...
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...