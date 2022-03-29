В районе Изюма украинские защитники сбили очередной бомбардировщик

Воздушное командование "Схід" рапортирует о вечном приземлении еще одной цели.

29 марта в районе города Изюм украинские защитники сбили очередной истребитель-бомбардировщик. Также пошел на металлолом один беспилотный летальный аппарат.

Напомним, что на утро 29 марта силами украинской противовоздушной обороны было уничтожено более 300 самолетов, вертолетов и беспилотников: больше над украинской землей не летают 127 самолетов, 129 вертолетов и 71 беспилотник.