В районе Изюма украинские защитники сбили очередной бомбардировщик
Стабильно движемся к 200
Фото: Повітряне командування Схід / Автор - Маргарита
Воздушное командование "Схід" рапортирует о вечном приземлении еще одной цели.
29 марта в районе города Изюм украинские защитники сбили очередной истребитель-бомбардировщик. Также пошел на металлолом один беспилотный летальный аппарат.
Напомним, что на утро 29 марта силами украинской противовоздушной обороны было уничтожено более 300 самолетов, вертолетов и беспилотников: больше над украинской землей не летают 127 самолетов, 129 вертолетов и 71 беспилотник.
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