Яка сумна новина! В российском Белгороде мощный взрыв на складе боеприпасов
"Там вообще!"
Фото: t.me/zhest_belgorod / Автор неизвестен
Недалего от границы с Украиной в пригороде Белгорода вечером произошёл сильный взрыв. Официальные лица города и области пока комментировали происходящее, однако очевидцы и россияне, которые находились недалеко от места событий, в соцсетях уже сообщают, что взорвался склад с боеприпасами.
Точной информации о причинах возгорания нет. Однако не стоит исключать вариант, что на складе хранились непригодные боеприпасы. Буквально два дня назад Генеральный штаб ВСУ сообщал, что
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Известны итоги переговоров представителей рф и Украины в Турции
- Генштаб ВСУ: Россияне выводят отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей
- шойгу заявил, что 1-й этап "спецоперации" орки выполнили – дальше на россии хотят "освобождать" Донбасс
- Рашисты начали раздавать рубли на Херсонщине. Пенсионеры их сразу меняют на гривну по сниженному курсу
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
Новости по теме
- 01:26 Украинские Урожай – дай Бог. Воздушные силы ВСУ сообщили о количестве пораженных за сутки воздушных целей
- 01:13 Украинские Генштаб ВСУ: Украинские защитники держат круговую оборону Мариуполя
- 01:04 Украинские Источник: русские солдаты в Беларуси пристают к девушкам, скупают водку и ищут проституток
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
29.03.2022 в 23:10
Ответить
+1
0
ymscik (Херсон)
29.03.2022 в 22:56
Ответить
+4
0
Extrim4ik (Extreme)
29.03.2022 в 22:05
Ответить
+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2022 в 22:01
Ответить
+4
-2
Extrim4ik (Extreme)
29.03.2022 в 22:07
Ответить
+1
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...