Яка сумна новина! В российском Белгороде мощный взрыв на складе боеприпасов

Недалего от границы с Украиной в пригороде Белгорода вечером произошёл сильный взрыв. Официальные лица города и области пока комментировали происходящее, однако очевидцы и россияне, которые находились недалеко от места событий, в соцсетях уже сообщают, что взорвался склад с боеприпасами.

Точной информации о причинах возгорания нет. Однако не стоит исключать вариант, что на складе хранились непригодные боеприпасы. Буквально два дня назад Генеральный штаб ВСУ сообщал, что такие готовились использовать против Украины .