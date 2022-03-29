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Яка сумна новина! В российском Белгороде мощный взрыв на складе боеприпасов

Общие новости
Обновлено
(7 голосов)

"Там вообще!"

Яка сумна новина! В российском Белгороде мощный взрыв на складе боеприпасов

Фото: t.me/zhest_belgorod / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Недалего от границы с Украиной в пригороде Белгорода вечером произошёл сильный взрыв. Официальные лица города и области пока комментировали происходящее, однако очевидцы и россияне, которые находились недалеко от места событий, в соцсетях уже сообщают, что взорвался склад с боеприпасами.

Точной информации о причинах возгорания нет. Однако не стоит исключать вариант, что на складе хранились непригодные боеприпасы. Буквально два дня назад Генеральный штаб ВСУ сообщал, что такие готовились использовать против Украины.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (5)
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Лекарь (село Дарница)
29.03.2022 в 23:10
Бутусов каже, що ЗСУ накрили цей склад Точкою-У
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+1
0
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ymscik (Херсон)
29.03.2022 в 22:56
Скоріше так: "Что нас может спасти от ревизии? ...От ревизии нас может спасти только кража!"" Абдула поджигай"
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+4
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
29.03.2022 в 22:05
Это РФ сама себя бомбит, из-за отчаяния и неудачи в Украине
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2022 в 22:01
Це я їм за наш Старокостянтинів "подякував". З подолянами жартувати не можна...
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+4
-2
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Extrim4ik (Extreme)
29.03.2022 в 22:07
++ теж дуже гарний варіант
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+1
-1

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