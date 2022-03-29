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В Раде зарегистрирован законопроект о запрете в Украине церкви Московского патриархата

Общие новости
(3 голосов)

Это нужно сделать, да

В Раде зарегистрирован законопроект о запрете в Украине церкви Московского патриархата

фото - УНІАН

UA-Футбол
Новина українською

На сайте Верховной Рады Украины есть законопроект о "запрете Московского патриархата на территории Украины". Его автором является внефракционная депутатка Оксана Савчук, которая представляет партию ВО "Свобода". Она предлагает запретить деятельность Русской православной церкви на территории Украины со дня принятия этого закона. Если закон будет принят, то произойдут следующие изменения:

  • вся церковная собственность религиозных организаций РПЦ (УПЦ МП) и ее руководства в течение 48-ми часов со дня вступления в силу национализируется;
  • религиозные общины в течение 14-ти дней могут изменить свое подчинение — тогда церковное имущество остается за ними;
  • Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская Лавры переходят в собственность государства;
  • при смене подчиненности церковных общин РПЦ (УПЦ МП), Служба безопасности Украины изучает, не сотрудничали ли они с оккупантами, виновных привлекает к ответственности.

Законопроект находится на рассмотрении в профильном комитете. Если он согласится с формулировкой, то законопроект будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

Добавим, что на своей странице в фейсбуке о законопроекте по запрету РПЦ в Украине написала еще одна депутатка Инна Совсун, прошедшая от партии "Голос". Но на сайте ВРУ ее варианта законопроекта пока нет.

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Источник:
ВРУ

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Комментарии (11)
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oda1979 (Запорожье)
29.03.2022 в 23:21
Давно пора. Рашистские пропагандоны с крестами на пузе.
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0
0
JudgeDredd (Киев)
29.03.2022 в 23:00
Зараз заверещать москальські виродки))) Одне вже істерить. Взагалі, давно пора було це зробити. Нонсенс в тому, що всі три Лаври належать іноземній церкві, такого не має бути.
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
29.03.2022 в 22:30
Да-да, - это то, что сейчас нужно. Докажем делом, что Украина демократическое и правовое государство - влезем в церковь и всем укажем как нужно молиться и на каком языке! А дальше и за мусульман возьмемся и за другие религии... Кострюлеголовые, одним словом!
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0
-1
neutral fan (White Church)
29.03.2022 в 22:34
Вам п*ізда на всих фронтах!
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+1
0
A.l.e.x. (Київ)
29.03.2022 в 23:14
це не тобі, какцапе, вирішувати!
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2022 в 21:59
Давно это фсб надо было выгнать.
Ответить
+5
-1
Черноморчик (Одесса )
29.03.2022 в 22:07
да не то слово . давно пора заняться всеми этими колоборантами и другими врагами Украины
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+4
-1
avatar
ascent (Луксор)
29.03.2022 в 22:32
Паскудство государству вмешиваться в дела церкви! Или еще не все в мире знают нашу тупость?
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0
-3
neutral fan (White Church)
29.03.2022 в 22:34
Ой як ми заговорили! І тебе знайдуть!
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2022 в 22:55
Чучело тупоголовое, с каких пор фсб церковью стало? Иди накуй со своей колаборацией.
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A.l.e.x. (Київ)
29.03.2022 в 23:10
Московський патріархат РПЦ створено Сраліним у 1943 як структура КДБ. Жодного відношення до духовності чи Бога воно не має і не може мати.
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