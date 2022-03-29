В Раде зарегистрирован законопроект о запрете в Украине церкви Московского патриархата

На сайте Верховной Рады Украины есть законопроект о "запрете Московского патриархата на территории Украины". Его автором является внефракционная депутатка Оксана Савчук, которая представляет партию ВО "Свобода". Она предлагает запретить деятельность Русской православной церкви на территории Украины со дня принятия этого закона. Если закон будет принят, то произойдут следующие изменения:

вся церковная собственность религиозных организаций РПЦ (УПЦ МП) и ее руководства в течение 48-ми часов со дня вступления в силу национализируется;

религиозные общины в течение 14-ти дней могут изменить свое подчинение — тогда церковное имущество остается за ними;

Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская Лавры переходят в собственность государства;

при смене подчиненности церковных общин РПЦ (УПЦ МП), Служба безопасности Украины изучает, не сотрудничали ли они с оккупантами, виновных привлекает к ответственности.

Законопроект находится на рассмотрении в профильном комитете. Если он согласится с формулировкой, то законопроект будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

Добавим, что на своей странице в фейсбуке о законопроекте по запрету РПЦ в Украине написала еще одна депутатка Инна Совсун, прошедшая от партии "Голос". Но на сайте ВРУ ее варианта законопроекта пока нет.