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Очередной фейк. "Отправленные" Россией в плен украинские воины на свободе

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Очередной фейк. "Отправленные" Россией в плен украинские воины на свободе

Фото: Telegram

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня их России пришла информация, что российский спецназ захватил граждан Украины, которые издевались над российскими военными. Назывались две фамилии - Сергей Величко и Константин Немичев.

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Это оказалось фейком. Величко вышел на связь, заявив, что он не в плену, а находится на свободе. Российский депутат Шаманов соврал.

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В статье: война с Россией
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