Уход с киевского направления – это передислокация, а не отвод российских войск, - Пентагон

Соединенные Штаты Америки продолжают предупреждать Украину об опасности и коварстве российских действий.

Как заявили дипломаты страны-агрессора, их войска отступят с черниговского и киевского направлений, якобы сделав шаги навстречу деэскалации (на самом деле, орки получили там такой отпор от ВСУ, что физически не способны продолжать наступление). Пентагон подтверждает уход российских войск из-под Киева, но уточняет – это не отвод, а передислокация.

То есть фашисты готовятся нанести удар на другом направлении. Добавим, что ранее Энтони Блинкен говорил об отсутствии в действиях россии признаков готовности к деэскалации. США считают, что путин продолжит кровавый путь, а переговоры служат только ширмой для перевода дыхания и изменения текущих планов.