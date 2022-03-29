Уход с киевского направления – это передислокация, а не отвод российских войск, - Пентагон
Кто бы сомневался
фото - reuters
Соединенные Штаты Америки продолжают предупреждать Украину об опасности и коварстве российских действий.
Как заявили дипломаты страны-агрессора, их войска отступят с черниговского и киевского направлений, якобы сделав шаги навстречу деэскалации (на самом деле, орки получили там такой отпор от ВСУ, что физически не способны продолжать наступление). Пентагон подтверждает уход российских войск из-под Киева, но уточняет – это не отвод, а передислокация.
То есть фашисты готовятся нанести удар на другом направлении. Добавим, что ранее Энтони Блинкен говорил об отсутствии в действиях россии признаков готовности к деэскалации. США считают, что путин продолжит кровавый путь, а переговоры служат только ширмой для перевода дыхания и изменения текущих планов.
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