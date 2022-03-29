Зеленский: Никаких компромиссов по суверенитету и нашей территориальной целостности быть не может

Президент Украины обратился к своему народу по итогам 34-го дня полномасштабной войны с Россией. Глава государства отметил, что Украина и дальше будет вести переговоры о прекращении войны, но в то же время не верит маневрам агрессора по поводу отвода войск.

"Новость о том, что российское военное ведомство якобы решило "сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях" – то же, что сказать о Чернобаевке - будто российская авиация просто решила поменьше летать, а российская техника – поменьше ездить", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что задача номер один для Украины – это ее оборона. Но от этого есть куча производных. "ВСУ, наша разведка, все, кто присоединился к обороне, – это сегодня единственная гарантия нашего выживания. Как народа. Как государства", - сказал глава государства.

Зеленский еще раз подчеркнул, за какую красную линию никогда не пойдет государство в переговорном процессе:

"Никаких компромиссов по суверенитету и нашей территориальной целостности быть не может".

Зеленский рассказал о новых дипломатических достижениях, о запуске процедуры возмещения поврежденного рашистами имущества украинских граждан, а также об очередном акте агрессии в Николаеве. Именно поэтому президент призывает граждан не доверять россиянам и их заявлениям на переговорах:

"Сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки, можно назвать положительными. Но эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов. Конечно, мы видим все риски. Конечно, мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, которое продолжает воевать ради нашего уничтожения. Украинцы – не наивные люди. Украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие восемь лет войны на Донбассе, что доверять можно только конкретному результату".

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