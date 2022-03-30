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Reuters: Перегон газа по газопроводу Ямал-Москва упал до нуля

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Это может быть шантажом Европы

Reuters: Перегон газа по газопроводу Ямал-Москва упал до нуля

фото из открытых источников

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Издание Reuters сообщает о том, что перегон газа через газопровод Ямал-Москва упал до нуля.

Reuters: Перегон газа по газопроводу Ямал-Москва упал до нуля - изображение 1

Ямал-Москва – это газотранспортная система, соединяющая россию с Европой транзитом через Беларусь. Решение перекрыть поток газа по этой ГТС может расцениваться как российская попытка шантажа Европы за нежелание платить за газ в рублях.

Отметим, что кремлевский карлик велел своим холопам подготовить механизм получения от Европы платы за газ в рублях. Но Европа коллективно отказывается платить в русской валюте, мотивируя это тем, что в контрактах прописаны другие условия.

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