Reuters: Перегон газа по газопроводу Ямал-Москва упал до нуля
Это может быть шантажом Европы
фото из открытых источников
Издание Reuters сообщает о том, что перегон газа через газопровод Ямал-Москва упал до нуля.
Ямал-Москва – это газотранспортная система, соединяющая россию с Европой транзитом через Беларусь. Решение перекрыть поток газа по этой ГТС может расцениваться как российская попытка шантажа Европы за нежелание платить за газ в рублях.
Отметим, что кремлевский карлик велел своим холопам подготовить механизм получения от Европы платы за газ в рублях. Но Европа коллективно отказывается платить в русской валюте, мотивируя это тем, что в контрактах прописаны другие условия.
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Источник:Мета за матеріалами Reuters
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