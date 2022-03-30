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Генштаб ВСУ также подтверждает обманчивость российских маневров на киевском и черниговском направлениях.

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Генштаб ВСУ также подтверждает обманчивость российских маневров на киевском и черниговском направлениях.

фото - фейсбук

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Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию с фронта по состоянию на 24:00 29.03.2022. Как сообщает пресс-служба командования нашей армии, миссия рашистов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружить Киев и установить контроль над левобережной частью Украины провалена.

Горячая точка сейчас – это зона ООС. Но Генштаб успокаивает:

"Рашисты продолжают огонь и штурм Донецкого направления. Наносили авиационные и ракетные удары по Кременной и Мариуполю. Основные усилия России сосредоточили на взятии под контроль Попасной, Рубежного, а также полном захвате Мариуполя. Успеха не имеют".

Также командование обращает внимание общественности на обманчивость маневров врага на киевском и черниговском направлениях:

"Продолжается отведение подразделений вооруженных сил россии с территории Киевской и Черниговской областей. По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на Восточном направлении.

"Отвод войск" является введением в заблуждение и созданием ложного воображения по поводу отказа оккупантов от замысла окружения города Киева. На самом же деле они проводят ротацию отдельных подразделений", - говорится в сообщении.

Также добавим, что, по данным Генштаба, на Волынском, Полесском, Северском, Славянском направлениях оккупанты пытаются удержать ранее занятые территории.

Отметим, что об обманчивости российских маневров на киевском и черниговском направлениях ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

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В статье: война с Россией
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