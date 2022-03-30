Американский генерал объяснил, почему США переоценили рф и недооценили Украину
Все дело в разведке
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Командующий войсками США и НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс признал, что США переоценили возможности россии и недооценили способность украинской армии держать оборону. По его мнению, это могло произойти из-за пробелов в разведке.
Об этом Уолтерс заявил 29 марта на слушаниях в Комитете Сената по вооруженным силам. По словам генерала, разведка США считала, что в случае полномасштабного наступления Киев могли захватить через несколько дней. Однако этого не произошло.
Он добавил, что американская разведка точно предусмотрела, когда россия вторгнется, но ошиблась в прогнозе того, как пойдет война.
"Когда этот кризис закончится, мы, как всегда это делается, проведем всесторонний анализ действий во всех сферах и во всех отделах и выясним, где наши слабые места, и убедимся, что можем найти способы их устранения", - сказал генерал.
Напомним, во вторник министерство обороны россии объявило, что уменьшает активность на черниговском и киевском направлении, чтобы сосредоточить основные усилия на Востоке Украины. Впрочем, в Генштабе отметили, что маневры связаны с ротацией подразделений.
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