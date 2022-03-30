Генштаб сообщил, сколько военных россия перебросила из Абхазии и Южной Осетии в Украину

Генеральный штаб ВСУ в оперативной утренней сводке среды сообщил, какие именно силы россия перебросила с оккупированных территорий Грузии в Украину.

В частности, по информации Генштаба переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа.

От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек.

Также сообщается, что на временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля текущего года. Не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области.

Заметим, что после месяца изнурительной войны минобороны россии начало ротацию подразделений, которые были задействованы в нападении на Украину. В частности, Генштаб фиксировал вывод отдельных подразделений из Киевской и Черниговской областей. Минобороны россии это позиционировало как «снижение боевой активности, чтобы способствовать переговорному процессу».