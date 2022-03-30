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Есть жертвы и разрушения. Орки накрыли огнем Лисичанск

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За это они будут гореть в аду

Есть жертвы и разрушения. Орки накрыли огнем Лисичанск

Сергей Гайдай

Новина українською

Приблизительно в 06:30 утра по киевскому времени 30 марта оккупанты из тяжелого вооружения открыли огонь по жилым кварталам одного из районов украинского города Лисичанск.

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Есть значительные разрушения многоэтажек, очень много завалов. Информация о количестве погибших и раненых на данный момент уточняется – спасатели стараются успеть спасти всех живых.

Лисичанск – город на западе Луганской области Украины, входит в состав Северодонецкого района. Один из старейших городов Донбасса и крупный индустриальный центр, тут расположена железнодорожная станция на линии Купянск-Узловой – Попасная.

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В статье: война с Россией Лисичанск
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