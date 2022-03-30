Как фашисты превратили в развалины прекрасный пригород столицы - Ирпень
Ужасные кадры.
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES
Война в Украине продолжается уже больше месяца.
Одним из городов, которым досталось больше всего, стал Ирпень.
Некогда прекрасный и активно развивающийся город в лесистой местности превратился в апокалиптические пустоши.
Видео с места событий показал оператор Юрий Грузинов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Роналду и Левандовский едут на ЧМ, Ракицкий работает с Металлистом. Главные новости за 29 марта
- Камерунское чудо и разгром по-мароккански: в Африке завершился отбор на ЧМ
- Не только Холанд отличился. Норвегия забила в ворота Армении девять голов
- Рашисты начали раздавать рубли на Херсонщине. Пенсионеры их сразу меняют на гривну по сниженному курсу
- Победители Евровидения-2021 отменили все концерты в рф в знак поддержки Украины
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
Новости по теме
- 01:02 Украинские Генштаб ВСУ также подтверждает обманчивость российских маневров на киевском и черниговском направлениях.
- 00:50 Украинские Reuters: Перегон газа по газопроводу Ямал-Москва упал до нуля
- 23:16 Украинские Зеленский: Никаких компромиссов по суверенитету и нашей территориальной целостности быть не может
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...