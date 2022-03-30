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Как фашисты превратили в развалины прекрасный пригород столицы - Ирпень

Общие новости
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Ужасные кадры.

Как фашисты превратили в развалины прекрасный пригород столицы - Ирпень

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

UA-Футбол
Новина українською

Война в Украине продолжается уже больше месяца.

Одним из городов, которым досталось больше всего, стал Ирпень.

Некогда прекрасный и активно развивающийся город в лесистой местности превратился в апокалиптические пустоши.

Видео с места событий показал оператор Юрий Грузинов.

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В статье: война с Россией
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