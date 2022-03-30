Белый дом назвал условие, при котором возможна встреча Байдена и путина

Белый дом заявил, что новая встреча президентов США и россии возможна только в условиях "ощутимой деэскалации" российских действий в Украине и демонстрации Москвой "искренней приверженности" дипломатии.

С таким заявлением выступила на брифинге для журналистов директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что не исключает возможности новой очной встречи с его российским коллегой владимиром путиным. Однако президент США отметил, что возможность организации таких переговоров зависит от их повестки.

"Президент Байден ясно заявлял, что прежде, чем будет такой диалог, требуется ощутимая деэскалация со стороны России и ясная, искренняя приверженность дипломатическому взаимодействию", - цитирует Бедингфилд Голос Америки.

Вместе с тем она отметила, что Соединенные Штаты готовы оказывать содействие Украине в ее переговорах с россией и поддерживают участие Киева в этом дипломатическом процессе.

"Мы готовы помочь, чем можем, и сконцентрированы на том, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию как на поле боя, так и за столом переговоров, - продолжила директор. - Мы предоставляем украинцам право обсуждать специфику переговоров".

Однако Бедингфилд призвала "четко осознавать реальность происходящего на местах" и избегать быть обманутыми заявлениями России.

Напомним, на днях президент США Джо Байден во время визита в Польшу встретился с украинскими беженцами, после чего назвал президента россии владимира путина (хуйло) мясником и заявил, что уже пора, чтобы власть на россии сменилась.