Красников: Ракицкий в отличной форме. Может его вызовут в сборную Украины

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников оценил перспективы защитника Ярослава Ракицкого.

— Не знаете, где Ракицкий планирует продолжить карьеру?

— Это вам нужно спрашивать у него. Знаю, что у Ракицкого есть много предложений с разных чемпионатов. Он в отличной форме и совершил поступок — расторгнул контракт с "Зенитом" и уехал из россии, высказав четкую позицию. Может его вызовут в сборную Украины. Я считаю, что у нас нет центрального защитника с такими характеристиками, и он, без сомнения, усилит сборную. Ракицкий отыграл тайм за "Металлист" и выглядел очень прилично.

— Вы не планировали подписать Ракицкого?

— Нет, мы создаем новую команду. Ярослав игрок высокого уровня и я уверен, что он будет играть в сильных клубах, - сказал Красников.