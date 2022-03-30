Красников: Ракицкий в отличной форме. Может его вызовут в сборную Украины
Сейчас Ярослав тренируется с харьковским "Металлистом"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников оценил перспективы защитника Ярослава Ракицкого.
— Не знаете, где Ракицкий планирует продолжить карьеру?
— Это вам нужно спрашивать у него. Знаю, что у Ракицкого есть много предложений с разных чемпионатов. Он в отличной форме и совершил поступок — расторгнул контракт с "Зенитом" и уехал из россии, высказав четкую позицию. Может его вызовут в сборную Украины. Я считаю, что у нас нет центрального защитника с такими характеристиками, и он, без сомнения, усилит сборную. Ракицкий отыграл тайм за "Металлист" и выглядел очень прилично.
— Вы не планировали подписать Ракицкого?
— Нет, мы создаем новую команду. Ярослав игрок высокого уровня и я уверен, что он будет играть в сильных клубах, - сказал Красников.
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