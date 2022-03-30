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Красников: Ракицкий в отличной форме. Может его вызовут в сборную Украины

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Сейчас Ярослав тренируется с харьковским "Металлистом"

Красников: Ракицкий в отличной форме. Может его вызовут в сборную Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников оценил перспективы защитника Ярослава Ракицкого.

— Не знаете, где Ракицкий планирует продолжить карьеру?

— Это вам нужно спрашивать у него. Знаю, что у Ракицкого есть много предложений с разных чемпионатов. Он в отличной форме и совершил поступок — расторгнул контракт с "Зенитом" и уехал из россии, высказав четкую позицию. Может его вызовут в сборную Украины. Я считаю, что у нас нет центрального защитника с такими характеристиками, и он, без сомнения, усилит сборную. Ракицкий отыграл тайм за "Металлист" и выглядел очень прилично.

— Вы не планировали подписать Ракицкого?

— Нет, мы создаем новую команду. Ярослав игрок высокого уровня и я уверен, что он будет играть в сильных клубах, - сказал Красников.

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В статье: Ярослав Ракицкий Евгений Красников Металлист (Харьков)
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Источник:
fanday

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