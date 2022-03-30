Канцлер Германии обвинил россию в империализме

Канцлер Германии Олаф Шольц на одном из партийных мероприятий заявил, что россия напала на Украину, руководствуясь "крайне империалистическими взглядами"

По словам немецкого лидера, война России против Украины направлена ​​на захват территории.

"Мы не можем и не будем этого принимать", - подчеркнул канцлер ФРГ. Он предостерег, что ситуация "серьезная и крайне угрожающая".

Ранее Олаф Шольц заявлял о необходимости положить конец немецкой зависимости от импорта российских нефти, газа и угля как можно быстрее и предельно интенсивно.