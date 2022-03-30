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Канцлер Германии обвинил россию в империализме

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Канцлер Германии обвинил россию в империализме

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц на одном из партийных мероприятий заявил, что россия напала на Украину, руководствуясь "крайне империалистическими взглядами"

По словам немецкого лидера, война России против Украины направлена ​​на захват территории.

"Мы не можем и не будем этого принимать", - подчеркнул канцлер ФРГ. Он предостерег, что ситуация "серьезная и крайне угрожающая".

Ранее Олаф Шольц заявлял о необходимости положить конец немецкой зависимости от импорта российских нефти, газа и угля как можно быстрее и предельно интенсивно.

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В статье: война с Россией
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