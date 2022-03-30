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Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 30 марта

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Их будет три

Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 30 марта

ОП

Новина українською

Украина договорилась на 30 марта о трех гуманитарных коридорах для эвакуации наших граждан. Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук. Согласовано 3 гуманитарных коридора.

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1. Эвакуация жителей Мариуполя из Бердянска и доставка туда гуманитарной помощи.

2. Эвакуация людей из Мелитополя и доставка туда гуманитарной помощи.

3. Коридор для выезда на личном транспорте из Энергодара в Запорожье.

Колонны автобусов и машины с гуманитарным грузом уже выехали из Запорожья. Ирина Верещук требует у российских военных пропустить транспорт на блокпостах.

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В статье: война с Россией Ирина Верещук
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