Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 30 марта
Их будет три
ОП
Украина договорилась на 30 марта о трех гуманитарных коридорах для эвакуации наших граждан. Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук. Согласовано 3 гуманитарных коридора.
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1. Эвакуация жителей Мариуполя из Бердянска и доставка туда гуманитарной помощи.
2. Эвакуация людей из Мелитополя и доставка туда гуманитарной помощи.
3. Коридор для выезда на личном транспорте из Энергодара в Запорожье.
Колонны автобусов и машины с гуманитарным грузом уже выехали из Запорожья. Ирина Верещук требует у российских военных пропустить транспорт на блокпостах.
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