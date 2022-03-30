Рутинные цифры. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
Танков более 600, другой техники около трех с половиной тысяч
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал ориентировочные потери российских оккупантов по состоянию на утро 30 марта.
За сутки добавились 100 уничтоженных вражеских солдат, в общей сложности потери личного состава русской армии составили 17300 человек.
Количество уничтоженных танков перевалило за шесть сотен – 605 (+8 в сутки). Общее количество уничтоженных боевых бронированных машин – 1723 (+13 во вторник). Также Украинская Армия за минувшие сутки уничтожила еще две артиллерийские системы – всего 305 единиц, количество обезвреженных РСЗО и средств ПВО осталось без изменений – 96 и 54 единиц соответственно. Автомобильной техники в настоящее время уничтожено 1184 единицы (+6).
Также ВСУ сравняли количество сбитых самолетов и вертолетов – сейчас их «приземлили» по 131 (4 самолета и 2 вертолета в сутки), также за сутки добавилось десять беспилотников – 81 в целом.
Другие потери русской армии:
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 75
- Специальная техника - 21
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4
Генштаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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