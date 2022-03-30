УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рутинные цифры. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
В тренде

Рутинные цифры. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

Общие новости
(2 голосов)

Танков более 600, другой техники около трех с половиной тысяч

Рутинные цифры. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал ориентировочные потери российских оккупантов по состоянию на утро 30 марта.

За сутки добавились 100 уничтоженных вражеских солдат, в общей сложности потери личного состава русской армии составили 17300 человек.

Количество уничтоженных танков перевалило за шесть сотен – 605 (+8 в сутки). Общее количество уничтоженных боевых бронированных машин – 1723 (+13 во вторник). Также Украинская Армия за минувшие сутки уничтожила еще две артиллерийские системы – всего 305 единиц, количество обезвреженных РСЗО и средств ПВО осталось без изменений – 96 и 54 единиц соответственно. Автомобильной техники в настоящее время уничтожено 1184 единицы (+6).

Также ВСУ сравняли количество сбитых самолетов и вертолетов – сейчас их «приземлили» по 131 (4 самолета и 2 вертолета в сутки), также за сутки добавилось десять беспилотников – 81 в целом.

Другие потери русской армии:

  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 75
  • Специальная техника - 21
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4

Генштаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...