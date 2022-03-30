Рутинные цифры. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал ориентировочные потери российских оккупантов по состоянию на утро 30 марта.

За сутки добавились 100 уничтоженных вражеских солдат, в общей сложности потери личного состава русской армии составили 17300 человек.

Количество уничтоженных танков перевалило за шесть сотен – 605 (+8 в сутки). Общее количество уничтоженных боевых бронированных машин – 1723 (+13 во вторник). Также Украинская Армия за минувшие сутки уничтожила еще две артиллерийские системы – всего 305 единиц, количество обезвреженных РСЗО и средств ПВО осталось без изменений – 96 и 54 единиц соответственно. Автомобильной техники в настоящее время уничтожено 1184 единицы (+6).

Также ВСУ сравняли количество сбитых самолетов и вертолетов – сейчас их «приземлили» по 131 (4 самолета и 2 вертолета в сутки), также за сутки добавилось десять беспилотников – 81 в целом.

Другие потери русской армии:

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 75

Специальная техника - 21

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4

Генштаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.