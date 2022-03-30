Добровольцы из числа экс-военнослужащих рф проходят обучение и хотят биться с кадыровцами
Не все в рф слепые.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Не все рф готовы смиренно жертвовать своими жизнями ради имперских амбиций бункерного карлика.
Бывшие военослужащие рф прибыли в Украину и сформировали добровольческий батальйон "Свобода России".
Военные уже проходят подготовку и изучают работу с современной техникой, по типу гранатометов NLAW.
Также командиры подразделений ознакомились с оперативной обстановкой и выразили готовность вступить в первый бой с "цепными псами режима путина - кадыровцами".
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