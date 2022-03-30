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Добровольцы из числа экс-военнослужащих рф проходят обучение и хотят биться с кадыровцами

Общие новости
(3 голосов)

Не все в рф слепые.

Добровольцы из числа экс-военнослужащих рф проходят обучение и хотят биться с кадыровцами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Не все рф готовы смиренно жертвовать своими жизнями ради имперских амбиций бункерного карлика.

Бывшие военослужащие рф прибыли в Украину и сформировали добровольческий батальйон "Свобода России".

Военные уже проходят подготовку и изучают работу с современной техникой, по типу гранатометов NLAW.

Также командиры подразделений ознакомились с оперативной обстановкой и выразили готовность вступить в первый бой с "цепными псами режима путина - кадыровцами".

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В статье: война с Россией
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