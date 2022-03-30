Добровольцы из числа экс-военнослужащих рф проходят обучение и хотят биться с кадыровцами

Не все рф готовы смиренно жертвовать своими жизнями ради имперских амбиций бункерного карлика.

Бывшие военослужащие рф прибыли в Украину и сформировали добровольческий батальйон "Свобода России".

Военные уже проходят подготовку и изучают работу с современной техникой, по типу гранатометов NLAW.

Также командиры подразделений ознакомились с оперативной обстановкой и выразили готовность вступить в первый бой с "цепными псами режима путина - кадыровцами".