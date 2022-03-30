Россияне устроили провокацию в Сумской области и подорвали свой БТР
Гении!
Getty Images / Global Images Ukraine
В Сумской области российские захватчики устроили провокацию и сожгли пункт пропуска. Об этом сообщает глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий в видеообращении.
"29 марта состоялась провокация в пункте пропуска Рыживка в Сумской области. Там орки установили свой БТР, сами его и взорвали. И это была заранее спланированная провокация, направленная на формирование картинки для российских СМИ, мол, украинцы уничтожили их БТР, хотя они это сделали сами".
"И они, вроде бы чтобы отомстить украинцам, сожгли украинский пограничный пункт пропуска на границе с орками".
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