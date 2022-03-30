Россияне устроили провокацию в Сумской области и подорвали свой БТР

В Сумской области российские захватчики устроили провокацию и сожгли пункт пропуска. Об этом сообщает глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий в видеообращении.

"29 марта состоялась провокация в пункте пропуска Рыживка в Сумской области. Там орки установили свой БТР, сами его и взорвали. И это была заранее спланированная провокация, направленная на формирование картинки для российских СМИ, мол, украинцы уничтожили их БТР, хотя они это сделали сами".