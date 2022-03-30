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Россияне били по Чернигову и Нежину после заявлений об уменьшении боевой активности в области

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Россияне били по Чернигову и Нежину после заявлений об уменьшении боевой активности в области

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в своем обращении сообщил, что в регионе не наблюдается обещанного уменьшения активности войск РФ.

"«Уменьшение» активности на Черниговщине враг продемонстрировал ударами по городу Нежин, в том числе авиационными, и всю ночь бил по городу Чернигов. Уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, библиотеки, торговые центры, многие дома.

Но мы все восстановим и наш Чернигов будет еще лучше, чем был. Наш Нежин будет лучше, чем был, все города Черниговщины будут лучше, чем были. Мы работаем с холодной головой. Все понимают свои задачи, они четко определены и мы двигаемся по их выполнению. Победа будет за нами и надеюсь, она будет скорой», - подчеркнул Чаус.

Отметим, что этой ночью российские оккупанты били по Хмельницкой области, Лисичанску, над Киевом ПВО сбили несколько ракет.

Напомним, что во вторник, 29 марта, министерство обороны россии заявило о выполнении поставленных задач возле Киева и Чернигова и перекидывании войск на донецкое направление. Это также преподносилось как содействие переговорному процессу.

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В статье: война с Россией
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