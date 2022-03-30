Россияне били по Чернигову и Нежину после заявлений об уменьшении боевой активности в области
Все отстроим
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в своем обращении сообщил, что в регионе не наблюдается обещанного уменьшения активности войск РФ.
"«Уменьшение» активности на Черниговщине враг продемонстрировал ударами по городу Нежин, в том числе авиационными, и всю ночь бил по городу Чернигов. Уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, библиотеки, торговые центры, многие дома.
Но мы все восстановим и наш Чернигов будет еще лучше, чем был. Наш Нежин будет лучше, чем был, все города Черниговщины будут лучше, чем были. Мы работаем с холодной головой. Все понимают свои задачи, они четко определены и мы двигаемся по их выполнению. Победа будет за нами и надеюсь, она будет скорой», - подчеркнул Чаус.
Отметим, что этой ночью российские оккупанты били по Хмельницкой области, Лисичанску, над Киевом ПВО сбили несколько ракет.
Напомним, что во вторник, 29 марта, министерство обороны россии заявило о выполнении поставленных задач возле Киева и Чернигова и перекидывании войск на донецкое направление. Это также преподносилось как содействие переговорному процессу.
Популярное сейчас
- Как фашисты превратили в развалины прекрасный пригород столицы - Ирпень
- Камерунское чудо и разгром по-мароккански: в Африке завершился отбор на ЧМ
- Reuters: Перегон газа по газопроводу Ямал-Москва упал до нуля
- Живая сила, артиллерия и ПВО. Генштаб обнародовал новую информацию по потерям врага
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
Новости по теме
- 01:02 Украинские Генштаб ВСУ также подтверждает обманчивость российских маневров на киевском и черниговском направлениях.
- 00:50 Украинские Reuters: Перегон газа по газопроводу Ямал-Москва упал до нуля
- 23:16 Украинские Зеленский: Никаких компромиссов по суверенитету и нашей территориальной целостности быть не может