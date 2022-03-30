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Кислица: После провала блицгрига российские оккупанты перешли к Плану Б

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Кислица: После провала блицгрига российские оккупанты перешли к Плану Б

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российские оккупанты провалили план по молниеносному захвату территории Украины. Теперь орки переходят к плану Б – им нужно создать гуманитарную катастрофу на всей территории Украины. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица 29 марта на заседании Совета Безопасности ООН.

"После провала своего первоначального плана блицкрига российские войска перешли к плану Б. Этот план предусматривает спровоцировать гуманитарную катастрофу по всей Украине и уничтожить сельскохозяйственный потенциал моей страны, чтобы запугать украинское политическое руководство и народ, склонить его к капитуляции".

"Набор инструментов широк и чрезвычайно жесток. Он включает умышленное разрушение жилых районов и критической инфраструктуры, ракетные обстрелы по всей стране, осаду городов, нарушение договоренностей по гуманитарным коридорам, террор против мирного населения в оккупированных районах, включая похищения и убийства. Сейчас оккупанты похитили около 30 местных лидеров, активистов и журналистов".

"Мариуполь остается кровоточащей раной в сердце Европы. По данным местных властей, погибло по меньшей мере 5000 человек. Почти 150 тысяч жителей остаются в осаде, они лишены основных условий для жизни. Их нужно эвакуировать, но не на территорию агрессора. Попытки России сделать это являются не только циничным лицемерием, но и грубым нарушением законов и обычаев войны, норм международного гуманитарного права. Около 40 тысяч украинцев принудительно были вывезены в Россию и Беларусь".

"Срочно нужны гуманитарные действия. В то же время следует иметь в виду, что гуманитарная катастрофа в Украине является элементом российской военной стратегии. Чтобы быть эффективной, любая инициатива должна быть направлена на изменение общего подхода России к Украине, а не на тщетные попытки привлечь агрессора как партнера на гуманитарном пути".

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В статье: война с Россией
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Источник:
ТСН

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