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Борис Джонсон хочет поставлять Украине более смертоносное оружие

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Британия готова адаптироваться к изменениям в войне между Украиной и россией

Борис Джонсон хочет поставлять Украине более смертоносное оружие

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил Кабинету министров, что хочет предоставить Украине более смертоносное оружие, поскольку владимир путин может ухудшить ситуацию.

Как сообщает The Times, начальник штаба обороны адмирал сэр Тони Радакин провел брифинг для министров, в котором сказал, что конфликт перерос в "более традиционную войну", так как Украина перешла от попытки дать отпор российским войскам в удержание и отвоевывание территории.

По его словам, Великобритания переходит к "новой фазе" поддержки Украины, и правительство рассматривает, какое военное оборудование она может предоставить. "Украинская армия не только удерживает крупные города, она заставляет россиян отступать. Наша поддержка должна измениться вместе с этим", - сообщил источник в кабинете министров.

Ранее сообщалось, что британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak уже в ближайшее время поступят в Украину. Как заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, первые украинские операторы ПЗРК уже прошли подготовку.

Напомним, Лондон подтвердил желание стать одним из гарантов безопасности Украины. Как известно, Киев готов провозгласить внеблоковый статус, но при условии, что безопасность Украины гарантируют страны члены Совбеза ООН и региональные лидеры.

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В статье: война с Россией
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