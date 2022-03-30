ПТН ХЙЛ. 8 лет назад появился суперхит от ультрас харьковского Металлиста

Сегодня легендарной песни "Путин - х**ло" исполняется 8 лет. Именно 30 марта 2014 года фанаты харьковского "Металлиста" совместно с фанатами донецкого "Шахтера" зарядили мощный месседж президенту стране-агрессора.

Напомним, по состоянию на тот момент россия уже полномасштабно аннексировала Крым.

Хит настолько стал популярным, что его использовали на протестных акциях, в политической и культурной сферах. Вскоре заряд распространяется по всем украинским стадионам, в том числе и на матчах сборной Украины. На сегодня кричалку полюбили не только в Украине - ее подхватили по всей Европе.