УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ПТН ХЙЛ. 8 лет назад появился суперхит от ультрас харьковского Металлиста
В тренде

ПТН ХЙЛ. 8 лет назад появился суперхит от ультрас харьковского Металлиста

Общие новости
(2 голосов)

Кричалка, которая будет всегда актуальной

ПТН ХЙЛ. 8 лет назад появился суперхит от ультрас харьковского Металлиста

Скриншот: YouTube

Новина українською

Сегодня легендарной песни "Путин - х**ло" исполняется 8 лет. Именно 30 марта 2014 года фанаты харьковского "Металлиста" совместно с фанатами донецкого "Шахтера" зарядили мощный месседж президенту стране-агрессора.

Напомним, по состоянию на тот момент россия уже полномасштабно аннексировала Крым.

Хит настолько стал популярным, что его использовали на протестных акциях, в политической и культурной сферах. Вскоре заряд распространяется по всем украинским стадионам, в том числе и на матчах сборной Украины. На сегодня кричалку полюбили не только в Украине - ее подхватили по всей Европе.

Читайте также"Ruska Kurwa!" Фанаты сборной Польши передали привет стране-агрессору

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
KadimXa (Харьков)
30.03.2022 в 14:01
Ла-ла-ла-ла-ла
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...