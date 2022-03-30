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Волноваться не стоит. Премьер-министр Украины рассказал, на какой срок сделан запас пищи

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Волноваться не стоит. Премьер-министр Украины рассказал, на какой срок сделан запас пищи

gov.ua

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Впервые с начала войны, 29 марта, прошло заседание Кабинета министров. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о запасах пищи.

"Стратегические запасы пищи в Украине есть на несколько лет. То есть, это те запасы, которые мы собрали в прошлом году после посевной. Мы основные продовольственные запасы формируем из расчета на несколько месяцев. Есть общий продуктовый набор, который определили и формируем, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашей страны".

Посевная в Украине уже началась. Государство предоставило аграриям средства на закупку всего необходимого. Речь идет о кредитах под 0%, гарантиях перед банками, а также горючего, удобрения, семян.

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В статье: война с Россией Денис Шмыгаль
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