Волноваться не стоит. Премьер-министр Украины рассказал, на какой срок сделан запас пищи

Впервые с начала войны, 29 марта, прошло заседание Кабинета министров. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о запасах пищи.

"Стратегические запасы пищи в Украине есть на несколько лет. То есть, это те запасы, которые мы собрали в прошлом году после посевной. Мы основные продовольственные запасы формируем из расчета на несколько месяцев. Есть общий продуктовый набор, который определили и формируем, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашей страны".

Посевная в Украине уже началась. Государство предоставило аграриям средства на закупку всего необходимого. Речь идет о кредитах под 0%, гарантиях перед банками, а также горючего, удобрения, семян.