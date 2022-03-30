Арахамия сохранил договор о капитуляции, который россияне привезли на первые переговоры

Глава украинской делегации на переговорах с оккупантом Давид Арахамия рассказал, что он сохранил первоначальные позиции и договор о капитуляции, который россия предоставила Украине на переговорах 28 февраля.

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"У нас и у россиян были начальные запросные позиции. Поверьте мне, что представители стран-гарантов, когда видят, с чего мы начинали и где находимся через три недели переговоров, – очень оптимистичны. Говорят, что проделана большая работа, мы крутые. И эта заслуга не столько нас, как переговорщиков, за нас эту работу делают Вооруженные Силы".

"Переговорная позиция напрямую коррелирует с позициями на фронте, а не наоборот. Потому, даст бог, у нас будут еще лучшие позиции".