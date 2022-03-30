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Германия активизировала план энергетической безопасности на фоне угроз россии

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Немцев призывают экономить энергию

Германия активизировала план энергетической безопасности на фоне угроз россии

Міністр економіки Роберт Габек, фото - Getty Images

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Власти Германии запустили чрезвычайный план по обеспечению энергетической безопасности на случай перебоев в поставках российского газа.

Об этом сообщает Немецкая Волна со ссылкой на министра экономики ФРГ Роберта Хабека.

"С российской стороны поступало несколько заявлений о том, что если этого не произойдет (платежей за газ в рублях – ред.), тогда поставки будут прекращены. Чтобы быть готовым к этой ситуации, я сегодня активизировал первый уровень предупреждения", - сказал Хабек.

План предусматривает обеспечение подачи газа даже после остановки поставок из россии. "Сейчас перебоев с поставками нет, но нам, однако, следует усилить меры предосторожности, чтобы в случае эскалации быть готовыми", - сказал министр.

Министр призвал немецкие компании и потребителей помочь снизить потребление энергии. В настоящее время хранилища газа в ФРГ заполнены примерно на 25 процентов, добавил Хабек.

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Добавим, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в империализме. Он также заявлял о необходимости положить конец немецкой зависимости от импорта российских нефти, газа и угля как можно быстрее и предельно интенсивно.

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В статье: война с Россией
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