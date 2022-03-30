В Samsung отказались от буквы Z в ряде моделей своих гаджетов
Правда, не во всех странах.
Joan Cros/NurPhoto via Getty Images
Свастика нового времени - буква Z - уже стала символом войны и нечеловеческой жестокости.
Во ряде стран готовятся законопроекты, которые запрещают использование этого символа.
Реагируют и отдельные компании, вроде Samsung.
Компания из Южной Кореи под буквой Z выпускала линейку складных смартфонов и планшетов.
Теперь этот символ исчез из магазинов компании.
Официальных заявлений не было, но и так понятно, что не обязательно ощущать резкий порыв бороться с символами неофашистов - сегодня такой символ не выгоден даже с маркетинговой точки зрения.
Ни в чем не повинна только сама буква латинского алфавита, которую кровавые руки фашистов превратили в черную метку.
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