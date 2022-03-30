В Samsung отказались от буквы Z в ряде моделей своих гаджетов

Свастика нового времени - буква Z - уже стала символом войны и нечеловеческой жестокости.

Во ряде стран готовятся законопроекты, которые запрещают использование этого символа.

Реагируют и отдельные компании, вроде Samsung.

Компания из Южной Кореи под буквой Z выпускала линейку складных смартфонов и планшетов.

Теперь этот символ исчез из магазинов компании.

Официальных заявлений не было, но и так понятно, что не обязательно ощущать резкий порыв бороться с символами неофашистов - сегодня такой символ не выгоден даже с маркетинговой точки зрения.

Ни в чем не повинна только сама буква латинского алфавита, которую кровавые руки фашистов превратили в черную метку.