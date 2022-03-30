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Арестович – о взятии ВСУ Ирпеня и переброске российских войск в зону ООС

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Арестович – о взятии ВСУ Ирпеня и переброске российских войск в зону ООС

ОП

Новина українською

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович продолжает держать украинский народ в курсе происходящего на фронте. Вчера он дал комментарий в эфире Фейгин Live, а сегодня принял участие в национальном марафоне.

"Ирпень был взят с боем. Часть отошла из Киевской области. Выстроили колонны и уходят. Уходят массово. Но уходят с боем, это нужно правильно понимать. Это не то, что мы их отпускаем. Идут бои, засады, контрзасады, все очень грамотно, беспилотники висят".

"ВС РФ перебрасывают в зону ООС и под Мариуполь войска из-под Киева для получения там преимущества и окружения украинских сил".

Читайте такжеАрестович: Если падет оборона россиян на юге, то положение врага вокруг Мариуполя сильно ухудшится

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В статье: война с Россией Алексей Арестович
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Источник:
Фейгин

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