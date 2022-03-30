Арестович – о взятии ВСУ Ирпеня и переброске российских войск в зону ООС

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович продолжает держать украинский народ в курсе происходящего на фронте. Вчера он дал комментарий в эфире Фейгин Live, а сегодня принял участие в национальном марафоне.

"Ирпень был взят с боем. Часть отошла из Киевской области. Выстроили колонны и уходят. Уходят массово. Но уходят с боем, это нужно правильно понимать. Это не то, что мы их отпускаем. Идут бои, засады, контрзасады, все очень грамотно, беспилотники висят".