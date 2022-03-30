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Генштаб ВСУ предупреждает: российская "криворукость" угрожает Чернобыльской АЭС

Общие новости
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Очередной пример российского терроризма

Генштаб ВСУ предупреждает: российская "криворукость" угрожает Чернобыльской АЭС

Фото: t.me/zhest_belgorod / Автор неизвестен

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В оперативной сводке от 12:00 30 марта Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на примере российского Белгорода предупредил об опасности, угрожающей безопасности Чернобыльской АЭС.

"Вчера, в российском городе Белгород, в результате пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация. Указанная ситуация является примером типичного для российских военнослужащих массового использования устаревших опасных боеприпасов, в том числе и времен Второй Мировой Войны. Только вчера Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный склад которых россия обустроила в районе Чернобыльской АЭС. Россия должна немедленно вывести свои войска из Чернобыльской зоны", говорится в сводке.

Заметим, что в настоящее время в зоне оккупации кроме Чернобыльской находится Запорожская АЭС. 14 марта Энергоатом сообщал, что войска российской орды взрывали боеприпасы на территории Запорожской атомной электростанции.

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В статье: война с Россией
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