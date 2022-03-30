Болгария объяснила, почему не передает оружие Украине

На 3-4 день российского нападения на Украину, когда Запад отошел от шока и понял, что украинцы оказывают ожесточенное сопротивление, появились сообщения, что страны Восточной Европы предоставят Киеву вооружение, оставшееся со времен краха Организации Варшавского договора (военно- политический блок, подчиненный СССР).

Даже появилось сообщение, что Болгария передаст Украине боевую авиацию. Однако эта информация оказалась преждевременной – официальная София ограничилась минимальной гуманитарной помощью. Такая позиция устраивает далеко не всех. В частности, шесть бывших министров обороны Болгарии выступили с заявлением, в котором призвали свои власти направить оружие на помощь украинской армии. "Болгария должна как можно быстрее стать частью общеевропейского и евроатлантического ответа на агрессию против Украины", - говорится в документе.

Нынешний министр обороны Драгомир Заков вынужден был объяснять отказ Болгарии предоставлять оружие Украине. По его словам, это связано с плохой военной состоятельностью страны, которая должна сосредоточиться на укреплении собственной армии.

"Мы не можем дать Украине то, чего у нас нет", – заявил болгарским СМИ глава оборонного ведомства. По словам Закова, болгарская армия крайне нуждается в восстановлении, прежде чем можно будет предпринять подобные шаги. "Нам нужна боеспособная армия, которая сможет защитить нас. Нам нужно восстановить ключевые военные возможности, но это означает серьезные расходы", – сказал министр.

Он назвал несколько ключевых сфер, где необходимо обновлять военные ресурсы Болгарии. Сюда входят развитие возможностей артиллерийского обеспечения, приобретение 3D-радаров, строительство системы противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов, многоцелевых дизель-электрических подлодок, боеприпасов для морских судов, береговых ракетных систем и приобретение оборудования для полевой связи.

По словам министра обороны, "помощь может предоставляться разными способами, она может быть гуманитарной, материально-технической, финансовой". Он отметил, что болгарский вклад в европейскую помощь Украине составляет почти пять миллионов левов (более 2,5 млн. евро), из которых почти 2 миллиона левов – из бюджета Министерства обороны.

Если ресурсы Болгарии действительно ограничены, то Великобритания готова помогать избивать рашистов. Сегодня появилась информация, что Борис Джонсон призывает правительство одобрить поставки Украине более смертоносного оружия.