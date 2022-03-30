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Юрий Вернидуб воюет в рядах ВСУ на юге Украины

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Настоящий герой

Юрий Вернидуб воюет в рядах ВСУ на юге Украины

Новина українською

Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб воюет в рядах ВСУ против россии на передовой, сообщает ведущий и журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Специалист ведет службу в подразделении артиллерии. Точное местонахождение Вернидуба нельзя разглашать, но предположительно он на южном участке фронта. Отмечается, что генеральный директор "Шерифа" его гражданскую позицию понял.

Также источник сообщает, что Сыновья Вернидуба Виталий и Михаил присоединились к территориальной обороне Запорожья.

Читайте также"У меня все ок. Свой выбор сделал в первый день войны". Вернидуб - о службе в ВСУ
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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) война с Россией
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Источник:
ТаТоТаке

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