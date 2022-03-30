Юрий Вернидуб воюет в рядах ВСУ на юге Украины

Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб воюет в рядах ВСУ против россии на передовой, сообщает ведущий и журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Специалист ведет службу в подразделении артиллерии. Точное местонахождение Вернидуба нельзя разглашать, но предположительно он на южном участке фронта. Отмечается, что генеральный директор "Шерифа" его гражданскую позицию понял.

Также источник сообщает, что Сыновья Вернидуба Виталий и Михаил присоединились к территориальной обороне Запорожья.